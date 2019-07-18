РКН оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за выдачу запрещенных в РФ сайтов

Роскомнадзор выполнил угрозу оштрафовать компанию Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу.

Напомним, о том, что Google грозит штраф из-за снижения фильтрации трафика в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации, Sobesednik.ru писал еще в конце июня.

Как передает «Интерфакс», 18 июля, РКН выписал американской компании штраф в размере 700 тысяч рублей. В ведомстве пришли к выводу, что в поисковой выдаче по-прежнему остается более трети запрещенных ссылок.

По данным РКН, «Гуглу» неоднократно разъяснялись требования закона. Так, зимой текущего года компания уже выплачивала полмиллиона рублей штрафа за отсутствие подключения к реестру запрещенной информации.