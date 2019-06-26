Google грозят оштрафовать 700 тысяч рублей за слабую фильтрацию контента

Роскомнадзор планирует оштрафовать Google на 700 тысяч рублей из-за снижения фильтрации трафика от запрещённого контента.

В ближайший месяц ведомство планирует составить административный протокол в отношении компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«До конца июля, думаю, точно уже все формальные процедуры пройдут», — рассказал Жаров. По его словам, уровень фильтрации запрещенной информации компанией упал ниже 70%, хотя в апреле этот показатель достигал 80%.

Глава ведомства добавил, что ситуация может измениться и сообщил, что Google находится с Роскомнадзором в постоянном контакте, хоть и безрезультатно.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации выдачи. В декабре компания была оштрафована на 500 тысяч рублей.

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