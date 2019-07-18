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Instagram начал скрывать число лайков для борьбы с погоней за популярностью

Технологии
15:59, 18 июля 2019

Instagram начал скрывать число лайков под постами в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.

Как передает TechCrunch, эксперимент с сокрытием лайков призван остановить погоню за ними и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», — рассказала эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Отмечается, что пока нововведение будет действовать для пользователей Instagram в семи странах, среди которых Австралия, Бразилия, Италия, Ирландия, Новая Зеландия и Япония, однако если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие территории.

Напомним, ранее стало известно, что Instagram позволит жертвам интернет-буллинга скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями.

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писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


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