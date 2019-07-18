Instagram начал скрывать число лайков для борьбы с погоней за популярностью

Instagram начал скрывать число лайков под постами в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.

Как передает TechCrunch, эксперимент с сокрытием лайков призван остановить погоню за ними и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», — рассказала эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Отмечается, что пока нововведение будет действовать для пользователей Instagram в семи странах, среди которых Австралия, Бразилия, Италия, Ирландия, Новая Зеландия и Япония, однако если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие территории.

Напомним, ранее стало известно, что Instagram позволит жертвам интернет-буллинга скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями.