Instagram объявил о создании механизма для защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram ввела две новые функции, позволяющие подвергшимся травле пользователям «постоять за себя».

Согласно пресс-релизу Instagram, первое нововведение направлено на «поощрение позитивных взаимодействий». Для этого искусственный интеллект будет определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. Если его высказывания будут расценены как оскорбительные, автору предложат их отредактировать.

Второй механизм, получивший название Restrict («Ограничить»), позволит юзерам скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом комментарии останутся видимыми для их авторов.

В Instagram пояснили, что такая функция даст возможность подросткам ограничить взаимодействие с агрессивно настроенными людьми, не уведомляя их об этом, чтобы не обострять ситуацию.