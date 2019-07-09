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08 июля, понедельник

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[11:54]46% россиян назвали причиной для развода бедность
[11:06]СМИ сообщили о повышении зарплаты грузчикам в "Шереметьево" до 200 тысяч
[09:55]На похитившего шоколад и шампунь из магазина в Москве завели дело
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Instagram объявил о создании механизма для защиты пользователей от травли

Технологии
10:48, 09 июля 2019

Социальная сеть Instagram ввела две новые функции, позволяющие подвергшимся травле пользователям «постоять за себя».

Согласно пресс-релизу Instagram, первое нововведение направлено на «поощрение позитивных взаимодействий». Для этого искусственный интеллект будет определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. Если его высказывания будут расценены как оскорбительные, автору предложат их отредактировать.

Второй механизм, получивший название Restrict («Ограничить»), позволит юзерам скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом комментарии останутся видимыми для их авторов.

В Instagram пояснили, что такая функция даст возможность подросткам ограничить взаимодействие с агрессивно настроенными людьми, не уведомляя их об этом, чтобы не обострять ситуацию.

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журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


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