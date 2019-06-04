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"Яндекс" заявил, что исполнит "закон Яровой", не нарушая приватности

Технологии
15:54, 04 июня 2019

В компании «Яндекс» объяснили отказ передать ФСБ ключи для дешифровки всего пользовательского трафика.

Ранее Sobesednik.ru писал, что компания «Яндекс», чьи сервисы «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» входят в реестр организаторов распространения информации, не ответила на запрос ФСБ о передаче сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным, включая логин и пароль.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на официальное заявление компании, в «Яндексе» считают, что исполняют «закон Яровой» в полной мере, однако полагают, что это можно делать и без нарушения приватности пользователей.

«В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — подчеркнули в компании, добавив, что необходимо соблюдать хрупкий баланс между безопасностью и приватностью пользователей.

 

Теги: "Пакет Яровой"

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