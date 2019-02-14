Чего ждать от увеличения "налога на Google" в России?

Налоговый эксперт оценил перспективы увеличения налогового бремени на Google в России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Госдума запросила у Федеральной налоговой службы (ФНС) информацию о налоговых платежах компании Google в бюджет России. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, американский IT-гигант недоплачивает в казну: «На самом деле они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и в Ирландии».

13 февраля Володин обсуждал эту тему с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко, который предложил установить в Европе «специальный налог на большие сети», в том числе на Google и Facebook.

Кстати:

Еврокомиссия утвердила проект реформы авторского права, в результате которой агрегаторы контента начнут платить правообладателям роялти за его использование. Агрегаторам придется подписывать лицензионные соглашения с музыкантами, писателями и другими правообладателями, чтобы законно использовать контент. Эта реформа обсуждалась более двух лет.

Напомним, что с 2017 года иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). В интернет-среде этот налог, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе, назвали «налогом на Google». Согласно этому закону иностранные компании должны регистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и самостоятельно платить НДС.

Налоговый эксперт Виталий Лазарчук сказал Sobesednik.ru, что возможное увеличение налогового бремени IT-компании перенесут с бо́льшим спокойствием, чем то было два года назад:

– Особенностью распространения так называемого «налога на Google» на b2b-сектор [бизнес для бизнеса – прим. Sobesednik.ru] является сдержанная реакция бизнес-сообщества. Она заметно отличается от того, что было в случае с сегментом b2c [бизнес для потребителя]. Очевидно, это связано с поэтапностью внедрения налога, во многом повторяющего привычную для иностранных компаний схему налогообложения в Европейском союзе, которая действует там с 2015 года, – отметил эксперт.

Лазарчук не увидел поводов для опасений в связи с тем, что зарубежные организации могут отказаться регистрироваться на сайте ФНС. По словам эксперта, иностранцы хотят работать в России в правовом поле. На это указывает в том числе размер средств, полученных от «налога на Google» – 12 млрд рублей за 2018 год. По некоторым оценкам, поступления налога в сегменте b2b составят в районе 10 млрд рублей.

– Планируемое же увеличение цены на услуги иностранных компаний вряд ли сыграет решающую роль в отказе от работы с ними, ведь бизнес более устойчив к колебаниям на рынке, нежели рядовые потребители, – сказал Виталий Лазарчук. – Если же небольшие фирмы, начавшие развиваться на нашем рынке, уйдут, то это послужит стимулом для импортозамещения. Сегодня наши IT-компании активно предлагают высококонкурентные продукты и с большой долей вероятности смогут предложить достойную альтернативу российским клиентам, которые вследствие действия налога освободятся от ответственности выступать в роли налогового агента (тем самым снизится их административная нагрузка).