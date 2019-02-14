Спикер Госдумы хочет, чтобы Google платил больше налогов в России

Вячеслав Володин заявил, что намерен с депутатами обсудить полноту налоговых платежей Google в России.

Слова политика приводит «Интерфакс». Володин сказал, что парламентарии не согласны с мнением компании Google, которая считает достаточными налоговые платежи, осуществляемые в РФ.

«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами. Потому что вопрос стоит намного глубже, чем его воспринимает компании Google», — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента не исключил, что этот вопрос будет вынесен на повестку заседания Госдумы.