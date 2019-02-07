На защиту Рунета от внешних угроз потратят свыше 1,8 трлн рублей

В бюджете заложили более 1,8 трлн рублей для реализации законопроекта о «суверенном интернете».

В январе Sobesednik.ru писал, что комитет Госдумы по безопасности одобрил законопроект, позволяющий создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ГД Андрей Луговой. Законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«Интерфакс» сообщает, что в бюджете на 2019 год предусмотрены траты в размере 597 млн рублей для создания и функционирования Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Центр предполагается создать в рамках закона о защите российского сегмента интернета. «Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта», – рассказал источник агентства.

В 2020 году на эти целы выделены 699 млн рублей, а в 2021 году – 546 млн рублей. «Для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства, – заявил собеседник агентства. – Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет».

Напомним, законопроект Клишаса, Боковой и Лугового, в частности, обяжет операторов связи обеспечить возможность централизованного управления трафиком в случае угроз для рунета. Кроме того, инициатива предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Российские операторы связи опасаются, что этот закон ляжет на них дополнительным финансовым грузом.

7 февраля профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи примет решение о том, стоит ли принимать законопроект в первом чтении.