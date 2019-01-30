СМИ: запуск спутников OneWeb отложат из-за трещины в разгонном блоке из РФ

Во время предстартовой подготовки спутников OneWeb на космодроме Куру нашли трещину в российском разгонном блоке «Фрегат».

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников в ракетно-космической отрасли, российский разгонный блок «Фрегат», в котором была обнаружена неисправность, должен был вывести на орбиту первые спутники системы OneWeb с космодрома Куру.

Отмечается, что причиной появления трещины в корпусе разгонного блока могло стать нарушение герметичности шва трубопровода подачи гелия в топливные баки.

Теперь, по словам некоторых источников агентства, запуск спутников, который был запланирован на 20 февраля, отложат, а сам «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию.

Напомним, телекоммуникационная компания OneWeb, основанная в Великобритании бывшим менеджером Google Грегом Уайлером, планирует к 2027 году запустить 900 спутников, которые обеспечат доступ в интернет по всей планете. Роскосмос заключил с компанией соглашение на запуск нескольких сотен спутников связи, однако в ФСБ выступили против сотрудничества России с OneWeb.