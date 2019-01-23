СМИ узнали о запланированном на март запуске криптовалюты Павла Дурова

Команда Telegram планирует встретиться с крупнейшими инвесторами и представить тестовую версию TON в ближайший месяц.

Ранее Sobesednik.ru писал, что компания Павла Дурова получила от небольшой группы инвесторов (около 200 человек) достаточную сумму денег (1,7 миллиарда долларов) для осуществления своего нового проекта — запуска собственной криптовалюты TON.

Как передает издание The Bell со ссылкой на анонимные источники, Павел Дуров наметил запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network и собственной криптовалюты уже на март 2019 года.

По словам источников ресурса, в ближайший месяц он намерен провести встречу с крупнейшими инвесторами и представить им тестовую версию TON.

Уточняется, что Дуров планировал полноценный запуск проекта на начало года, но уже заранее допускал задержки на 2-3 месяца из-за «инновационной природы разработки». В настоящее время, согласно информации источников, TON готов на 90%, однако сами разработчики данную информацию не комментируют.