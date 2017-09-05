Электронный учебник по всем предметам от "Ростеха": обзор

Эльдар Муртазин рассказал Sobesednik.ru об изъянах нового «электронного учебника», презентованного Путину «Ростехом».

В 2015 году глава «Ростеха» Сергей Чемезов продемонстрировал Владимиру Путину новый электронный учебник, который заменит «10 килограммов» бумажных учебников. На днях появились сообщения о первых поставках таких гаджетов в российские школы, причем особо отмечают их большую массу: 1,5 кг против 300 граммов у сходных устройств. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Sobesednik.ru об изъянах изобретения:

— Электронный учебник получился слишком дорогим — вряд ли его потянут школьные учреждения (сейчас он стоит 30 тысяч рублей, позже в производстве обещают понизить цену до 20 тысяч — Ред.). Даже американский опыт показывает, что — «не взлетит». 30 тысяч — это цена полноценного компьютера, а планшеты сегодня вообще стоят от 10 тысяч рублей.

— Почему получилась такая высокая стоимость?

— Себестоимость двух экранов очень высокая. Один экран вообще поставляет один основной производитель, что ограничивает возможности снизить цену. И еще дело в том, что второй экран — он вообще не очень нужен. Кроме того, вероятность поломки в полтора раза выше, чем у одноэкранных устройств.

— В «Роснано» уже пытались сделать электронный учебник. Безуспешно?

— Да, пытались, не удалось. Но там учебник был побочным продуктом, а здесь он — основной.

— Не пойдет и сейчас, как вам кажется?

— Это в целом бесполезная вещь при наличии компьютеров и планшетов, которыми у нас уже неплохо оснащены все школы. Да и идеологически это неверно — ставить эксперимент на детях. Идея пойдет, только если на нее выделят большие государственные деньги, но это дополнительные средства, которые еще надо изыскать.