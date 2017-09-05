Школьникам РФ раздадут 8 тысяч полуторакилограммовых планшетов

«Ростех» раздаст школьникам около восьми тысяч планшетов с двумя экранами.

1 сентября в четырёх муниципалитетах Свердловской области стартовал пилотный проект Национального центра электронного образования (НЦЭО), входящего в госкорпорацию «Ростех». В рамках эксперимента ученикам 300 классов и 700 учителям выдадут планшеты, которые должны стать альтернативой школьным учебникам и тетрадям.

«Устройство выполнено в виде книги. Один экран на электронных чернилах, другой — обычный. В разработке соблюдены все нормы СанПиН, дисплей не вредит зрению учеников. На цветном же экране учащиеся могут смотреть ролики, презентации и другие медиафайлы», — цитирует гендиректора НЦЭО Константина Козлова «Парламентская газета».

Размер экрана гаджета, работающего на системе Android, составляет 10 дюймов, а вес — 1,5 килограмма. Стоимость устройства достигает 30 тысяч рублей. НЦЭО уже потратил 300 миллионов рублей на распространение планшета среди российских школ.