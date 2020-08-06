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"Судовладелец был авантюристом". Кто на самом деле виноват в бейрутском взрыве

Общество - Происшествия
21:15, 06 августа 2020

"Судовладелец был авантюристом". Кто на самом деле виноват в бейрутском взрыве
Фото: скриншот с YouTube
Фото: скриншот с YouTube

Предсказавший взрыв в Бейруте морской эксперт Михаил Войтенко рассказал «Собеседнику», что привело к трагедии.

— К трагедии в Бейруте привела цепь событий. У этой истории три составляющих. Первая — это взрывоопасный груз нитрата аммония, который, если его хранить и перевозить нормально, не взрывается. Его перевозят по всему миру — это обычное удобрение. То есть сам этот факт ни о чем не говорит. Второе — судовладелец был больше авантюристом, чем судовладельцем, что среди частников в этом бизнесе — достаточно частое явление, когда человек делает ставку на 1-2 выгодных рейса, после чего он или встает на ноги, или разоряется. Причем, что интересно, это судно поломалось еще в 2014 году, подошло к берегу на ремонт, а тут портконтроль нашел у него еще недостатки. Если бы они не задержали этот груз и дали ему плыть дальше, ничего бы не произошло. Судно спокойно доставило бы груз, и все было бы нормально. Но у судовладельца все было на пределе — у него просто не оказалось денег, чтобы привести судно в состояние, удовлетворяющее портконтроль.

Портконтроль — это сама по себе коррумпированная контора. Причем — везде, во всем мире, в том числе и в «высокоморальных» развитых странах. 

У нас все мировое морское законодательство построено против таких людей, которые пытаются встать на ноги, играя по-крупному. Судовладелец ничего не мог сделать: каждый день простоя — это убытки, причем, несколько тысяч долларов, минимум. Что ему оставалось? Он просто скрылся. Не он первый, не он последний. Он отказался от судна, груза, экипажа. 

И тут подходим к третьему фактору — главному. Бейрутские власти. Ну хорошо, они конфисковали судно и груз. Но им же нужно как-то распорядиться! Что нужно делать? Выставлять на аукцион, продавать, на вырученные деньги покрыть долги членам экипажа,  другие долги судовладельца — за снабжение, за топливо. И дальше — делить добычу. И как раз это у них не получилось. Я полагаю потому, что было слишком много желающих приложиться к этому пирогу. Все это хозяйство — само судно вместе с грузом — стоило в районе миллиона долларов. Бесхозный миллион плавает — представляете, сколько сразу желающих на него? Ну они моряков репатриировали, груз выгрузили, вывезли на склад. Что стало с судном — неизвестно, видно, догнивает где-то там в Бейруте. И все — махнули рукой на этот груз. А нитрат аммония не терпит к себе такого отношения. Он лежал-лежал, ждал подходящего момента, да и бабахнул в итоге.

То есть, если подходить к этой истории с точки зрения «кто виноват, кто нет», то к судовладельцу тут не придерешься никак вообще. С той поры, как судно и груз были конфискованы, он уже не имел к ним никакого отношения. Претензии к нему могут быть только со стороны экипажа, и не более того. К взрыву он не имет отношения.

А что привело к взрыву? Опасный груз, действия портконтроля, который задержал судно, и действия портовых властей, которые махнули на все рукой. Поэтому когда все ищут этого судовладельца, у меня вопрос, зачем он вам сдался, что вы собираетесь ему предъявить, какую вину?

Судовладелец в данном случае — тоже заложник ситуации. Если в этот бизнес лезть, нужна поддержка. Тогда ты уважаем и всеми любим. А кто так же начинает с нуля, лезет в долги, всеми правдами и неправдами набирает денег и рискует, ставя все на карту — из таких ребят и выходят настоящие частные судовладельцы. Но их истребляют сейчас. На это направлена вся политика по всему миру. Эта политика международной морской организации, которая является судоходной рукой ООН, где все гнилое, коррумпированное. Оттуда все судоходство задавливается совершенно дикими законами, требованиями, ограничениями. В советское время столько ограничений не было, как сегодня в мировом судоходстве! Надо быть авантюристом, что лезть туда частнику.         

Сейчас ливанские власти приложат все усилия, чтобы свалить всю вину на судовладельца. Чтобы его поймать и осудить. Но это будет расправа над невиновным. Он виновен в чем угодно, но не в этом взрыве. Если он жив, он сейчас скрывается очень серьезно. Не думаю, что за ним кто-то стоит — если бы так было, эта история бы не произошла. Он бы просто откупился от портконтроля, как это часто и делают. А здесь очевидно, что человек действовал на свой страх и риск. Многие респектабельные судовладельцы начинали так. И не только в России. Крупнейший судовладелец мира, норвежец Фредриксон вообще начинал с таких авантюр, что волосы дыбом встают — без копейки прилетел на Ближний Восток, влез в торговлю нефтью, и поднялся до самого крупного частного судовладельца в мире. Для этого нужны определенная авантюрная жилка, бесстрашие. И, конечно, удача. А Игорю Гречушкину, лишившемуся судна в Бейруте, не повезло.

Рубрика: Происшествия

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Фото: скриншот с YouTube

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