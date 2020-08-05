Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались 300 тысяч человек, пострадали 4 тысячи

Губернатор столицы Ливана Марван Аббуд заявил, что прогремевший накануне взрыв в Бейруте лишил жилья порядка трехсот тысяч местных жителей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на местное телевидение.

Материальный ущерб, нанесенный взрывом, оценивается властями примерно в 3-5 миллиарда долларов: «Мы потеряли десять членов пожарной бригады, а размер ущерба колеблется от $3 до 5 млрд, а может и больше», — заявил глава Бейрута.

При взрыве пострадали более четырех тысяч человек, более сотник — погибли.

Высший совет обороны Ливана полагает, что причиной взрыва стало возгорание на складе, где хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры, изъятой в 2014 году с судна «Русос», принадлежавшего хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину.