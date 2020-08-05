Капитан судна с селитрой, взорвавшейся в Бейруте: "Я писал каждый месяц Путину"

Капитан судна «Росус» Борис Прокошев, который доставил в Бейрут взорвавшуюся в порту селитру, рассказал свою версию причины катастрофы: заказчик груза его не искал, МИД ничего не сделал для вызволения моряков, а бизнесмен из Хабаровска, организовавший перевозку, никому ни за что не заплатил.

По версии капитана судна, который был нанят для перевозки селитры, предыдущая команда «Росуса» ничего не рассказала своим преемникам о том, что организатор поездки не платил им зарплату 4 месяца: «Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли», — пояснил он «Сибирь.Реалии». При этом новой команде владелец корабля в общей сумме задолжал десятки тысяч долларов: «Мне лично 60 тысяч долларов. Стармеху – 50 тысяч, третьему механику – около 20, боцману – около 10».

При этом за перевозку 2 750 тонн аммиачной селитры бизнесмену из Хабаровска якобы заплатили порядка миллиона долларов некие «заказчики из Мозамбика», но тот в течение всего времени заявлял, что денег у него ни на что нет.

Судно изначально направлялось из Турции в Грецию, в Пирей, но по пути заплыло в порт Бейрута, чтобы забрать для подработки (по просьбе бизнесмена) тяжелый груз, который в результате не смогли поместить на борт из-за запредельного веса. После этого местные власти задержали «Росус» за неуплату портового сбора: «Не знаю, о какой сумме шла речь», — рассказывает капитан, отметив, что владельцы груза при этом «никаких шевелений не проявляли вообще».

Часть моряков после этого, узнав также о невыплатах их предшественникам зарплаты, покинула страну, но Прокошева (гражданин РФ), а также четырех членов экипажа из Украины не отпустили: «И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он [организатор перевозки] нам даже не покупал», — жалуется капитан.

«Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! — рассказывает капитан корабля. — Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали».

В итоге моряки самостоятельно продали часть груза, оплатили услуги адвоката, подавшего в суд на власти Бейрута и добились разрешения покинуть страну. Само же судно затонуло в порту 2-3 года назад из-за отсутствия ухода.

Билеты до Одессы им все же оплатил хабаровский бизнесмен, однако выплаты долга Прокошев не дождался до сих пор: «Я подал иск в суд Хабаровска. Но его не приняли, сказали, подавай по месту его нахождения. То есть, на Кипр. Не захотели связываться», — объяснил он.