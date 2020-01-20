В Москве снова "заминировали" 11 судов, девять ТЦ и все станции метро

В Москве и Санкт-Петербурге вновь эвакуируют суды и другие объекты из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах.

Как передают ТАСС и РИА «Новости», всего в Москве «заминировали» порядка 11 судов, а также три роддома, несколько магазинов сетей «Магнит» и «Пятерочка» и порядка 20 торговых центров, в том числе «Афимолл сити», «Европейский», «Калейдоскоп», «Метрополис», «Щука» и «Ривьера».

Кроме того, анонимы сообщили об угрозах взрыва на всех станциях столичной подземки. Аналогичные предупреждения поступают в школы, детские сады и все городские больницы.

В настоящее время данную информацию проверяют экстренные службы. Пока известно, что эвакуация в Москве затронула уже 10 тысяч человек.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге эвакуировали Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Дзержинский, Сестрорецкий, Смольнинский и Колпинский районные суды. Большинство из них уже вернулись к работе после проверки.

Напомним, что новая волна сообщений о минировании зданий в России началась еще в конце ноября 2019 года и продолжается до сих пор.