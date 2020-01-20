Экстренные службы Австралии получили более тысячи вызовов из-за мощного града

Град размером с мяч для гольфа обрушился на ряд районов юго-востока Австралии почти сразу после мощной песчаной бури.

Как передает австралийский телеканал 7News, стихия разбушевалась в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Пострадала Канберра и другие крупные города.

Град разбивал стекла машин и ломал деревья. Отмечается, что за последние сутки в экстренные службы поступило более 1,5 тысячи сигналов, примерно тысяча из них была связана с повреждениями в результате стихийного бедствия.

За несколько часов до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Сообщается, что песок и пыль поднимались на высоту десяти этажей, скорость порывов ветра достигала 100 км/ч.

Сейчас в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания, а также на южных территориях Нового Южного Уэльса продолжают гореть леса.

По словам австралийских властей, они будут продолжаться еще несколько месяцев.

По последним данным, из-за пожаров в Австралии погибли не менее 30 человек, разрушено свыше двух тысяч домохозяйств. Сгорело примерно 10 миллионов гектаров лесных массивов, погибло огромное количество животных. Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей заявила, что стихия нанесла «необычайный удар» по популяции коал и теперь они могут получить статус вида, находящегося под угрозой исчезновения.