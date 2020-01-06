Австралия выделит $1,4 млрд в течение двух лет на ликвидацию последствий пожаров

Правительство Австралии выделит около $1,4 миллиардов на восстановление регионов, которые пострадали от лесных пожаров.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ТАСС. По его словам, в скором времени будет создан национальный фонд восстановления после лесных пожаров размером по меньшей мере в два миллиарда австралийских долларов ($1,4 миллиарда). Из него на протяжении ближайших двух лет будут финансироваться все восстановительные работы в пострадавших от пожаров регионах.

Оператором фонда станет специальное государственное агентство, которое возглавит бывший комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин. Предполагается, что структура будет работать в тесном сотрудничестве с региональными властями и помогать пострадавшим от пожаров фермерам, представителям малого бизнеса и лесным хозяйствам.

Глава австралийского правительства рассказал, что совокупный объем средств, направленных на выплаты пособий и помощи пострадавшим, составит не менее 125 миллионов австралийских долларов ($87,6 миллионов).

В данный момент в регионе зарегистрировано 136 лесных пожаров, 69 из них до сих пор не локализованы. Задействовано более 2,5 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов.

Крупные пожары распространились на восточном побережье Австралии в октябре 2019 года. Сейчас огнем охвачены территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов закрыты для туристов, местные жители получили предписание о срочной эвакуации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Австралии для помощи при тушении лесных пожаров из резерва призовут до трех тысяч военнослужащих.