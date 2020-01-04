Для тушения пожаров в Австралии из резерва призовут 3 тысячи военнослужащих

В Австралии для помощи при тушении лесных пожаров из резерва призовут до трех тысяч военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Об этом решении сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, добавив, что из бюджета будет выделено 13,9 миллионов долларов для аренды самолетов.

«Наше сегодняшнее решение — обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых [пожаром] регионов», — пояснил он.

Лесные пожары в Австралии уже уничтожили не менее четырех миллионов гектаров леса, более 1300 жилых домов и около 2500 административных сооружений, кроме того, сообщалось о смерти 16 человек в результате пожара, а ещё 17 числятся пропавшими.