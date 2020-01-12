В австралийских сгоревших лесах разбросали картофель и морковь для животных

Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин рассказал в своем микроблоге о спасении лесных животных от голода, пишет «КП».

В стране была проведена операция «Скальный валлаби», в рамках которой сотрудники службы национальных парков сбросили на пострадавшие от пожаров участки леса тонны овощей, среди которых в основном морковь и сладкий картофель.

Один из экоактивистов в реплаях обратился к министру с вопросом о том, насколько часто планируется проводить такие акции, поскольку единоразовый сброс продуктов не спасет животных от голода.

Пожары зафиксированы в лесах семи из восьми австралийских штатов. По предварительным данным, огонь уничтожили в стране порядка миллиарда животных.