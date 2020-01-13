Коалы могут оказаться под угрозой вымирания из-за пожаров, считают в Австралии

Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей заявила, что лесные пожары нанесли «необычайны удар» по популяции коал и теперь они могут получить статус вида, находящегося под угрозой исчезновения, передает Sydney Morning Herald.

Лей сообщила, что 25 миллионов долларов будет выделено в больницы, зоопарки и подобные организации, которые для помощи природоохранным органам, а ещё 25 миллионов будут находится под надзором комиссара по видам, находящимся под угрозой исчезновения. При этом отмечается, что 50 миллионов являются «начальным» фондом и не передают масштаб разрушений.

По словам министра, может потребоваться провести повторное заселение флоры и фауны в беспрецедентных масштабах. Казначей Австралии Джош Фриденберг назвал случившееся «экологической катастрофой».

При этом лесные пожары до сих пор не остановлены.

Ранее Sobesednik.ru писал, что правительство Австралии намерено в течение двух лет выделить около $1,4 миллиардов на восстановление регионов, которые пострадали от лесных пожаров.