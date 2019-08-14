Как МЧС спасало москвичей от "климатического оружия" Трампа

Многие люди боятся ураганов, гроз и прочего разгула стихии. Не меньше пугает прерывание телепередач для экстренных сообщений. Но ни то ни другое не смутило в прошлый четверг МЧС.

Вечером московский эфир всех федеральных каналов, чьи зрители – полагаем, исходя из эфирного контента – и без того не самые спокойные люди, прервало сообщение ведомства о надвигающемся шторме. Мощностью сразу в 10 баллов – в МЧС не мелочатся. По шкале Бофорта – это когда ветер, разогнавшись почти до сотни км/ч, вырывает деревья с корнем и уносит их в неведомую даль, попутно круша строения и прочий антропоген. Сам и при помощи добытых деревьев.

Вдобавок к «телешоу» на улицах сработала (или была включена?) система оповещения. Тетя металлическим голосом занудливо просила граждан сидеть дома и никуда не ходить. Возможно, подготовка к очередной акции протеста в какой-то момент вышла из-под контроля, не знаем.

Непогода в итоге все-таки наступила. Ближе к полуночи прошел дождик, настолько далекий от 10-балльного прогноза, что даже центр невероятно похорошевшей столицы на этот раз не подал ни малейшего признака затопления. Хорошо, что угрозы далеко не всегда сбываются.

Но судя по суммам соответствующих госконтрактов, региональные ведомства тратят на телефонное оповещение порядка 100 тысяч рублей в год. Не очень много, но умножаем на число субъектов Федерации и получаем вполне солидную сумму. А центр «Антистихия», ведающий в МЧС прогнозированием ЧС, потратил на госзакупках 305,7 млн рублей. Правда, это в период с 2012 года по настоящее время, но все равно за эти деньги можно было бы и корректнее с прогнозами. Все-таки, как ни крути, их оплачивают получатели-налогоплательщики.

А в Госдуме, как всегда, своя атмосфера. Депутат Алексей Журавлев прямо в эфире одного из тех самых федеральных каналов заявил, что непогода и пожары – это происки Запада, который применяет против России климатическое оружие. И поблагодарил МЧС за оперативное оповещение.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «ЧС от МЧС».