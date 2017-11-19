На четверых участников перестрелки в "Москва-Сити" завели уголовное дело

На Можайском шоссе в ЗАО Москвы задержали еще двоих мужчин, подозреваемых в конфликте со стрельбой в ресторане «Кристалл».

Ранее Sobesednik.ru писал, что после перестрелки в ресторане комплекса «Москва-Сити», где пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников Росгвардии, на Кутузовском проспекте в ЗАО задержали одного из участников конфликта, который был серьезно ранен.

Как сообщает РИА «Новости», позднее полицией были задержаны еще трое подозреваемых: одного удалось поймать на проспекте Маршала Жукова в СЗАО, еще двое пытались скрыться на автомобиле Toyota, но были остановлены на Можайском шоссе в ЗАО столицы.

По информации агентства, на четверых задержанных заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.