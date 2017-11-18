В Москве задержали участника ночной перестрелки в "Москва-Сити"

Полиция задержала одного из участников перестрелки в ресторане комплекса «Москва-Сити» Эльдара Хамидова.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. Хамидов вместе со своим другом пытался скрыться из Москвы, но полиция остановила их машину на Кутузовском проспекте. Отмечается, что Хамидов серьезно ранен и доставлен в больницу. Всего на месте, где случился вооруженный конфликт, сотрудниками полиции было найдено 27 гильз калибров 9мм и 12мм. Отмечается, что никто из свидетелей перестрелки не желает давать показания.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о перестрелке в ресторане «Кристалл» в «Москва-Сити», в ходе которой пострадали шесть человек, в том числе и двое сотрудников Росгвардии.