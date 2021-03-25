Леонид Гозман: «Яблоко» фактически уподобляются тому злобству, которое идёт от начальства

Напомним, высший совет партии создал чёрный список тех, кто так или иначе поддерживающих "Умное голосование" Алексея Навального.

– Мне уже сообщили о том, что я оказался среди этих людей, - рассказал Леонид Яковлевич. - Очень хорошая компания, нисколько не стыдно в ней находиться. Но на самом деле, все это очень печально. Уже писали, что, по нынешним временам это донос и т. д. Я, честно говоря, не думаю, что это донос. Я думаю, что властный ресурс у партии «Яблоко» отстутствует и то, что они говорят, никому не причинит никаких неприятностей. Но эта ситуация меня очень огорчила. Обидно за людей, за то, что такое происходит.

Мало того, что у нас всякая отвратительная мерзость исходит от власти. То, что делает власть, просто вызывает тошноту. И то же самое делают люди оттуда. Это абсолютно то же самое. Это не имеет никакого отношения к поддержке или не поддержке Навального, к этим спорам. Это просто ужасно.

Тем не менее, это их дело. Те, кто предан партии, может быть, останется предан. Они там хозяева, они там решают, что хотят. То что вроде как интеллигентные люди вдруг выдают ТАКОЕ - они фактически уподобляются тому злобству, которое идёт от начальства. Полагаю, никаких политических последствий это иметь не будет.

В 2016 году я был среди доверенных лиц "Яблока" -- они оказали мне такую честь. И последний контакт с Григорием Алексеевичем был очень позитивным. Я всегда относился к нему с уважением, да и сейчас. Просто все это очень грустно.