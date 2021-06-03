"Интерфакс": Гудкова вскоре отпустят из-за отсутствия состава преступления

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что политик Дмитрий Гудков в ближайшее время может покинуть ИВС.

Напомним, что против оппозиционера заведено уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

«Решается вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Гудкова состава преступления», — цитирует агентство свой источник.

При этом само уголовное дело прекращено не будет, а Тверской суд в четверг примет решение о (не)назначении запрета определенных действий тете Гудкова – Ирине Ермиловой.