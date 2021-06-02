"Проект": В Кремле знали о хороших рейтингах Гудкова в Тушинском округе

Издание «Проект» в телеграм-аккаунте сообщает со ссылкой неназываемого кремлевского чиновника, что еще весной администрация президента получила данные о рейтингах политиков в округах Москвы.

Исходя из результатов соцопросов, у политика Дмитрия Гудкова были серьезные показатели в Тушинском округе. Именного от него он планировал баллотироваться в Госдуму.

Известно также, что у Гудкова самая высокая узнаваемость из политиков в округе, а отдать за него голос готовы 20-25% опрошенных избирателей.

Примерно такое же число голосов готовы отдать избиратели за победителя праймериз «Единой России» по этому округу, ректора РХТУ имени Менделеева Александра Мажуги. При этом его узнаваемость среди электората ниже.

Вероятность того, что Гудков прошел бы в новый состав Госдумы повышалась и в связи с тем, что политик вел переговоры с партией «Яблоко». Это позволило бы арестованному ныне Гудкову избежать необходимости собирать за себя подписи.

Напомним, что против оппозиционера заведено уголовное дело по статье о причинении имущественного вреда из-за неуплаты долга по аренде.