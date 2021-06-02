"Песков, ты никогда не имеешь отношения к правде!": в сети высмеяли ответ по поводу Гудкова и Пивоварова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что претензии правоохранителей к бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и экс-директору «Открытой России» Андрею Пивоварову к политике отношения не имеют.

– Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону, это первое. Второе – вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье – это не совсем наша компетенция, это вопрос к правоохранителям, – сказал Песков.

Гудкова, по данным его защиты, задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды. Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венидиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева.

На Андрея Пивоварова завели дело в Краснодаре. Кубанское управление Следственного комитета подтвердило факт возбуждения дела по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

В сети отреагировали на ответ Пескова нескрываемой иронией.

«А все потому, что по всей России введен режим КЭО (контрэкстремистской операции)», – иронично объяснил задержания россиянин.

«Да, это театр одного режиссера…» – позволил всем додумать, какого именно, следующий комментатор.

«Цирк, да и только… «Не связано с политикой»… А Песков-то с юмором! Насмешил конкретно!» – отреагировал на слова москвич.

«Песков, тебе как и твоему патрону, никто не верит давно. У людей должен быть выбор при голосовании. Вот только всех, кто может оказать конкуренцию власти, всеми способами отстраняют от участия в выборах…» – грустит сибиряк.

«Если Песков говорит, что это не связано с политикой, то тут к гадалке не ходи – именно о ней и речь», – высказал свое мнение уралец.

«Да, и Навальный сидит тоже из-за политики…» – добавляет масла в огонь студент.

«Как обычно, ничего не сказал, кроме «вряд ли» и «не наше дело» – очень полезный секретарь. Читаешь новости, и вспоминаешь захваченное темными силами Министерство магии, где Гарри Поттер был «нежелательным лицом», – вспоминает произведение Джоан Роулинг в приложении к России профессор.

«Песков, позволь нам самим решить, является это политикой или нет. Потому что ты никогда не имеешь отношения к правде!» – подводит черту дискуссии петербуржец.