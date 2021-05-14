Ситуация взрывоопасна: Эксперт заявил о риске войны России и Украины из-за "кума Путина"

Отведение российских войск от украинской границы еще не является гарантией стабилизации ситуации и отсутствия рисков возникновения прямого военного конфликта между Киевом и Москвой. Как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, Россия отвела войска исключительно в рамках подготовки к переговорам между Владимиром Путиным и Джо Байденом, а потому всегда может вернуть их к тем местам дислокации, в которых они вызывали серьезную тревогу у мирового сообщества.

Более того, эксперт подчеркивает, что в последнее время риск вооруженного конфликта между странами снова возрос, поскольку экс-президент и глава «Единой России» Дмитрий Медведев решил вступиться за известного украинского политика и лидера партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, которого пресса давно называет «кумом Путина». По мнению Гращенкова, жесткая риторика Медведева в адрес украинских властей после того как Киев завел против Медведчука дело о государственной измене, свидетельствует о том, что дальнейшее давление на политика, который является ключевым каналом влияния Москвы в бывшей союзной республике, может обернуться новым витком эскалации ситуации у российско-украинской границы.

«Медведев решил вступиться за Медведчука. Лидер «Единой России» назвал обвинение украинского политика и лидера партии «ОПЗЖ» в государственной измене «политическим слабоумием» украинских властей. Следует полагать, что этот ход можно рассматривать в сфере текущей подготовки к встрече между Джо Байденом и Владимиром Путиным. И в этом смысле есть несколько очень важных аспектов.

Спикером в рамках дела Медведчука выступает не просто человек с очень созвучной фамилией, но еще и лидер партии власти, которая идет на выборы. То есть решение этого вопроса переведено в политическую плоскость, а сам Медведев при этом озвучивает сигнал о том, что речь идет о попытке окончательного уничтожения политика, который не боится довольно жестко критиковать действующую украинскую власть, и выступает за восстановление дружественных отношений с Москвой. А нет ли здесь какой-либо параллели с Навальным и либералами? Ведь для Владимира Зеленского образ Медведчука сравним с токсичным российским влиянием, устранив которое он может подправить собственный рейтинг.

Однако в нашем случае важен не столько сам Виктор Медведчук или украинская политика как таковая, сколько влияние этого события на Россию. Медведчук – ключевой канал российского влияния, а потому его возможный арест вполне может обернуться очередным витком военной эскалации. Перед встречей президентов США и России войска были отведены, поэтому удалось избежать настоящей войны с Украиной, однако ситуация все еще является нестабильной, а тот факт, что Киев ведет внутри московской игры – свою, делает ее еще более взрывоопасной и неконтролируемой», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.