Медведчуку назначили домашний арест до 9 июля и не стали отпускать под залог

В Киеве суд отправил под домашний арест до 9 июля главу политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее он был обвинен в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

Прокуроры при этом в качестве альтернативы для содержания под стражей предлагали внесение залога в размере 10,5 миллиона долларов, пишет ТАСС. Адвокат политика назвал такой залог неоправданно чрезмерным.

Медведчук называет все обвинения в его адрес политически ангажированными. «Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», — заявляет политик.

Также Медведчук подтвердил, что согласен носить браслет по решению суда. На выходе из зала суда в сторону политика его недоброжелатели выкрикивали оскорбительные высказывания и попытались напасть. Полиция, по утверждению агентства, не вмешивалась в ситуацию.