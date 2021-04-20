Андрей Перла: Путин уже завтра может объявить о курсе на присоединении Донбасса к России

Сегодня уже сложно сосчитать то количество прогнозов, которое политологи и обозреватели дали на предстоящее послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Между тем мероприятие, которое отечественные эксперты давно возвели в ранг наиболее знаковых для страны в текущем году, состоится уже в завтра. А потому, кроме сообщений о беспрецедентных мерах безопасности в столице, в «эфир» попадают и последние ставки политологов.

К примеру, с недавних пор к прогнозам о содержании послания Путина, которые прочили россиянам «вертолетную раздачу денег», а политическому истеблишменту – установление нового курса в преддверии осенних парламентских выборов, стали добавлять и украинскую проблематику.

Так, ряд экспертов ранее сделали осторожные предположения о том, что Владимир Владимирович может объявить о присоединении или хотя бы признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по крымскому или какому-то другому сценарию. Причем на фоне продолжающегося обострения ситуации вокруг Украины и Донбасса подобные версии уже не выглядят фантастическими.

В число их сторонников входит, например, и российский политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, о присоединении ЛДНР к России Путин может объявить уже завтра.