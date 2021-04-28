Песков: Кремль не получал предложения о встрече с Зеленским в Ватикане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Ватикан не получали официального предложения о встрече президента России и Украины в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль не получал официальных предложений о встрече с украинской стороной на территории Ватикана.

«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос итальянских журналистов о возможной встрече с Путиным, сказал, что самое подходящее место для переговоров по установлению мира на Донбассе с российским коллегой — это Ватикан.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе», — пояснил Зеленский в своем письме. Украинский лидер заверил, что его встреча с Владимиром Путиным определенно состоится и положит конец войне на юго-востоке Украины. Он добавил, что это «необходимое» условие.