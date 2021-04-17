Москве указали на ее место: 7 скрытых сигналов Байдена Путину

Недавнее обращение президента США Джо Байдена, в рамках которого он высказал ряд ключевых внешнеполитических тезисов, касающихся, прежде всего, России, а также объявил о введении в Соединенных Штатах режима ЧС из-за «угрожающей деятельности» Москвы на международной арене, можно интерпретировать по-разному. И российские политологи со своими оценками уже давно это доказали.

Между тем, как считает эксперт Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин, куда важнее могут оказаться те тезисы, которые Джо Байден не озвучил, однако мог подразумевать.

Специалист даже выделил семь сигналов Байдена Путину, большинство из которых свидетельствуют о том, что Вашингтон планирует продолжить давление на Москву и не признает роста ее влияния на международной арене. Фактически, убежден автор, Москве пытаются указать на ее место.

«Самое важное в заявлении Джо Байдена – это несказанное. Итак, что было сказано президентом США. Вашингтон вводит умеренные санкции и рассчитывает на то, что Москва будет столь же умеренной. Президенту России предлагается провести встречу для обсуждения актуальных проблем. Разумеется, для Байдена главное – это климат, но можно также обсудить и другие вопросы международной политики, от стратегической стабильности до Северной Кореи и Ирана. В то же время Москва не должна вмешиваться в дела Украины.

Что не было сказано, но подразумевалось в выступлении Байдена.

Во-первых, за Москвой не признаются никакие сферы влияния, поэтому второй Ялты не будет.

Никаких неформальных геополитических и исторических прав России на особенные отношения с Украиной США не признают.

Во-вторых, Вашингтон намерен определять повестку предстоящего диалога с Москвой. В то же время он не отказывается от взаимодействия с оппозицией в России, но не станет акцентировать внимание на этом вопросе в рамках саммита, хотя тема соблюдения прав человека останется на официальном уровне.

В-третьих, если Москва отказывается от диалога, то ответственность публично будет возложена на нее, поскольку, с точки зрения международного сообщества, любой диалог лучше его отсутствия.

В-четвертых, союзников у России не будет – Китай, несмотря на довольно жесткую риторику США в Анкоридже, не планирует бойкотировать американцев и сам не против получить определенную выгоду от политики по климату.

В-пятых, Вашингтон оставляет за собой право на введение новых мер экономического характера – Минюст США уже объявил, что занимается изучением десятков российских компаний на предмет возможного применения к ним санкций.

В-шестых, степень применения формальных и неформальных ограничительных мер, в том числе рекомендаций американским и другим компаниям относительно сотрудничества с российской стороной, будет находиться в полной зависимости от характера диалога между сторонами.

В-седьмых, Дональд Трамп искренне пытался найти диалог с Москвой, однако не смог сделать этого по внутриполитическим причинам. Байден сможет, поскольку его никто не подозревает в тайных связях с Россией, однако сделает это исключительно на своих условиях», – пишет Макаркин в Telegram-канале Центра.