В Якутске с выборов мэра сняли трех оппозиционных кандидатов

После ухода Сарданы Авксентьевой с поста мэра Якутска по состоянию здоровья в городе должны пройти новые выборы. Уже выдвинулись восемь кандидатов, однако один из них, представитель партии «Родина» Айал Прокопьев подал в суд с требованием снять с выборов всех его конкурентов.

В результате Якутский городской суд принял решение снять троих: Илью Паймушкина («Партия малого бизнеса России»), Микаэла Заболотного («Партия социальной защиты») и Владимира Федорова («Партия дела»). Суд решил, что они не указали список уполномоченных лиц, выдвинувших их для участия в выборах. Об этом пишет «Сибирь Реалии»*.

Ещё в отношении троих кандидатов суд Прокопьеву отказал, а по одному он и сам отозвал свой иск, уточняет «Медиазона».

Отмечается также, что один из снятых кандидатов, Владимир Федоров был назначен вице-мэром при г-же Авксентьевой, однако вскоре был уволен из-за проблем с дипломом. Он также поддерживал её на выборах 2018 года. Федоров считает решение о снятии «беспределом»: «Я никогда не остановлюсь. Ведь для меня это обычная ситуация, учитывая мои прошлые участия в подобных выборах. Это беспредел. Будем оспаривать!» — пояснил он изданию News.Ykt.

*Издание «Сибирь Реалии» объявлено российскими властями «иностранным агентом»