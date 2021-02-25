Коммунистка, критиковавшая Навального за национализм, живет в квартире за $417 000

В Государственном департаменте США представитель ведомства Нед Прайс не стал отвечать на вопрос о том, считает ли российского оппозиционера Алексея Навального узником совести.

Напомним, ранее международная организация Amnesty International заявила, что более не считает российского политика узником совести. Этого статуса он лишился из-за высказываний националистического характера. Ранее Навальный придерживался достаточно ксенофобных взглядов, но в актуальном времени не открещивался от них.

При этом в Amnisty International продолжают требовать освобождения Навального и называют его дело явно политически ангажированным.

Нед Прайс заявил о такой же позиции Госдепа и отметил, что у России «ужасный послужной список по правам человека».

«Задержание Алексея Навального — лишь одна его часть. Что касается решения Amnesty International, то об этом нужно спрашивать у них», — цитирует политика «Росбалт».

Наводку на нациналистический бекграунд Навального дала колумнистка RT Катя Казбек, сторонница коммунистических убеждений и владелец журнала о дискриминации и уязвимых группах общества Supamodu.

Блогер и организатор протестных митингов Михаил Чичков 24 февраля указал в личном Твиттере (@eye_ii_eye) на то, что отец Кати Казбек является владельцем обанкротившейся сети магазинов техники «Белый ветер – Цифровой».

А совладельцем журнала Supamodu является Иван Коснырев, чье имя связано с госзакупками в РФ. «Если вбить имейл ivankosnyrev@gmail.com в гугл, то можно увидеть его… примерно во всех госзакупках конторы "Росинфокоминвест". Единственный акционер которой – Минкомсвязь России», — пишет Чичков.

При этом коммунистка Катя Казбек проживает в квартире, цена владения которой явно отдаляет сторонницу эгалитаризма от экономически уязвимых пластов населения. Предполагается, что нью-йоркская квартира стоит около 417 тысяч долларов

«Квартира Кати находится в районе 3-4 миль от Таймс-Сквер, Эмпайр-Стейт-Билдинг и штаб-квартиры ООН. Удобное место, чтобы рассказывать, что Мао Цзедун был крутым, а в Беларуси протестуют агенты ЦРУ», – пишет блогер.