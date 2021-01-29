"Это какая-то истерика": Центр Москвы и станции метро закроют из-за акции за Навального

Пресс-служба столичного отделения МВД сообщила, что 31 января ряд центральных улиц и площадей будут перекрыты для граждан: анонсируются некие «ограничения для передвижения пешеходов». Будут ли они закрыты полностью, не уточняется.

Также МВД предупреждает, что с 08:00 утра на вход и на выход будут закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

«Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции», — говорится в заявлении.

Это объясняют тем, что на 31 назначена акция в поддержку арестованного на 30 суток лидера оппозиции Алексея Навального*. Полиция угрожает ответственностью вплоть до уголовной за протест против власти в любых формах: «митингов, демонстраций, шествий и пикетирования».

«Ещё откопают Неглинку и восстановят Алевизов ров, чтоб уж наверняка», — подкидывает идей журналист «Эха Москвы» Евгений Бунтман. «Ну, это какая-то истерика», — считает главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. Он также предлагает переименовать Москву в Минск — «Минсква» — дополняет мысль политолог Федор Крашенинников.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию на действия Навального и его сторонников, заверял, что Владимир Путин «не бьется в истерике» и не боится Навального.

Подобные ограничения каждое воскресенье в течение нескольких месяцев в Минске вводил узурпировавший власть Александр Лукашенко: он также закрывал проход для людей по центральным улицам и центральные станции метро. Кроме того, в начале протестов Лукашенко бегал по своей резиденции с автоматом.

*Митинг 31 января не согласован с властями. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в акции.