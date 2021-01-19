"Сейчас начнется": миллиардер Рыбаков рассказал, почему Навальный вернулся в РФ вопреки угрозам

Возвращение известного российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного в аэропорту «Шереметьево» и оперативно арестованного Химкинским судом – одна из самых обсуждаемых тем в российской прессе за последние 48 часов. На фоне этих событий, кажется, забылся даже колоссальных масштабов политический кризис в США. Причем в дискуссию вокруг поступка популярного российского блогера и действия российских властей, кажется, продолжают включаться все новые и новые спикеры.

К примеру, своим мнением по этому поводу не так давно поделился известный российский предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков. На своем авторском Youtube-канале бизнесмен выступил с заявлением о том, что считает действия оппозиционера продиктованными его же уверенностью в текущей слабости политического режима в России. Кроме того, Рыбаков уверен, что за произошедшим последует целая череда жестких событий.

«Почему Навальный вернулся, несмотря на все сигналы о том, что по прилету он будет отправлен в тюрьму? У меня есть четкая версия по этому поводу: Навальный идет на обострение, он предполагает, что политический режим в России настолько шаткий, хрупкий, что это обострение, эта жертва, которая, кстати, принята Путиным или его, так сказать, соратниками из ФСИН, это обострение приведет к политической дестабилизации и так далее, то есть начнет разворачиваться история, как в Белоруссии.

Конкретный ход, конкретный шаг и, видимо, политические власти России его приняли. Зачем вот это шоу, все это дело – наверное, власти просто думали, что все обойдется. Мы находимся в стадии политического обострения, сейчас начнется: новые санкции Европы, новая европейская риторика, сейчас по всем фронтам начнется давление, ну а в лице Юлии Навальной мы уже имеем жену-декабристку, российский вариант Тихановской.

Поэтому ждем дальнейших событий, которые, на самом деле, будут очень жесткими. Я не знаю, насколько стойкий политический режим в России, но могу сразу сказать, что напряжение сейчас будет чувствоваться по всем фронтам», – рассказал Рыбаков.