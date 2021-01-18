"Власть передается от Путина к Патрушеву": Юрий Швец сделал сенсационное заявление

С приходом к власти в США команды избранного президента Джозефа Байдена в экспертных кругах начались «гадания» по поводу будущих изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Причем, эксперты в данном случае, как и в обсуждении большинства других тем, разделились на два лагеря.

Представители первого придерживаются мнения, согласно которому Белый дом при Байдене в Овальном кабинете начнет ужесточать антироссийскую риторику, в связи с чем в скором времени могут последовать новые и еще более жесткие санкции. Есть и те эксперты, кто считает, что на самом деле Кремль может попытаться наладить диалог с новой администрацией США и даже найти точки соприкосновения по ключевым вопросам, которые предопределят наступление очередной оттепели в двусторонних отношениях, всю историю претерпевающие взлеты и падения.

Между тем, как считает бывший офицер КГБ СССР и специалист в сфере международного права Юрий Швец, в действительности делать настолько глубокие прогнозы на нынешнем этапе нет никакого смысла. По его словам, новому президенту США есть смысл задуматься над тем, какую стратегию выстраивать в отношениях с Москвой, принимая во внимание транзит власти. Причем этот самый транзит, убежден Швец, в России уже начался. Более того, согласно утверждению эксперта, проходит он по вполне очевидному сценарию.

«Будет ли Байден вести себя по отношению к России максимально жестко? Я бы на его месте задумался, потому что Россия на данный момент находится в состоянии транзита власти, о котором я написал еще в феврале прошлого года.

Тогда я говорил, кто в нем участвует. Транзит власти от Путина к его преемникам – по моему глубочайшему убеждению, в первых рядах в преемники Путина идет ФСБ в лице его высшего руководства. Могу назвать даже фамилию – это Николай Патрушев.

С моей точки зрения, Путин полностью утратил контроль за властью, и главной его задачей сейчас является сохранить свое здоровье и свое будущее. Конечно, блестящий политический деятель, как о Путине многие говорят, не так должен уходить из власти», – заявил Юрий Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону.