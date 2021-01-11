Оппоненты Жапарова заявили о массовых фальсификациях на выборах главы Киргизии

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, по данным Центризбиркома Киргизии, победу на выборах президента с результатом в 80% одержал вышедший из тюрьмы на фоне протестов осенью прошлого года Садыр Жапаров. Однако представители оппозиции с этим не согласны. Они уверены, что он организовал массовую систему фальсификаций не просто с использованием админресурса, но с привлечением спецслужб.

«Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил экс-председатель комитета национальной безопасности Киргизии Абдиль Сегизбаев (цитата по 24.kg).

С ним согласен и Адахан Мадумаров, возглавляющий партию «Бутун Кыргызстан» и занявший второе место с результатом 6,61%, который также объявил о непризнании выборов, отметив, что граждане поймут, что их обманули, после того как с результатами выборов поработают специалисты: «Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования [электронных урн для голосования, — прим. ред.] приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки. Дело не во мне, специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило. Один известный человек взял с собой 15 родственников, чтобы они вместе с ним проголосовали, но система показала, что он был один».

Г-н Мадумаров также заверил, что даже если политики решат игнорировать эти нарушения, о них будет говорить народ и «ни к чему хорошему» это в итоге не приведет.