"С радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь в кабинет": Псаки станет коллегой Пескова

Дженнифер Псаки снова займется информационной политикой Белого дома.

78-летний президент США в свою команду набирает молодежь, а ключевые посты в администрации Джо Байдена займут проверенные женщины. Так, департамент по коммуникациям Белого дома возглавит Джен Псаки. С 2011 по 2013 год Псаки уже работала пресс-секретарем Барака Обамы, но прославилась она позже, перейдя в Госдепартамент. Во время брифингов Псаки открывала море и горы в Белоруссии, путала Иран с Ираком, имена и даты, разворачивала газовый поток из Европы в Россию, где избиратели катались на каруселях. Характерная цитата от Псаки:

«Я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет».

Весьма символично, что накануне дипломатического похолодания между Россией и США Псаки получила от представителя МИД РФ в подарок шапку-ушанку. Российские дипломаты тогда говорили, что она поможет ей «согреваться и оставаться модной в зимнюю американскую бурю». Случилось это за месяц до переворота на Украине. Сувенир Захаровой – розовую шапку с красной звездой – Псаки хранит дома.

Мария Захарова эти времена вспоминает с ностальгией:

– Это была абсолютно искренняя и очень милая традиция в то время, когда мы слышали и понимали друг друга.

До событий на Украине, когда русские и американцы находили общий язык, дипломаты обеих сторон поздравляли друг друга с новогодними праздниками. В ответ на розовую шапку-ушанку для Джен на следующей встрече в Монтрё американцы подарили Марии Захаровой шапку олимпийской сборной США с символикой американской команды.

– Прежде у нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки. Было приятно с ней работать как с человеком, – подтвердила в интервью «Собеседнику» Мария Захарова. Но на вопрос об отношениях с Псаки в качестве пресс-секретаря администрации Байдена официальный представитель МИД скупо сообщила, что теперь от нее ожидает «отношений не с собой, а с Д. Песковым».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2020 под заголовком «Псаки станет коллегой Пескова».