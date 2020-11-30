Главные посты в команде по связям со СМИ в администрации Байдена займут женщины

Избранный президент США Джо Байден заявил, что пресс-секретарем его администрации станет 41-летняя Дженнифер Псаки.

Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

Ранее Псаки возглавляла пресс-службу Госдепа. До этого, с 2011-го по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы. С 2015-го по 2017-й она была директором по коммуникациям Белого дома.

В сообщении отмечается, что на ключевые должности в команде администрации Байдена по взаимодействию с прессой назначены только дамы. «Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», – подчеркнул Байден.

Как отмечает РБК, в российских СМИ Дженнифер Псаки упоминалась в связи с ее заявлениями по украинскому конфликту. В частности, в июне 2014 года Александр Гордон в эфире Первого канала привел следующие слова, которые она якобы произнесла, отвечая на вопрос об украинских беженцах в России: «Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже якобы задавший этот вопрос журналист Мэтт Ли сообщил, что такого разговора между ним и Псаки не было.

Также в России часто публиковались вырезки из пресс-конференций Джейн Псаки, где она затруднялась говорить на ту или иную тему, пишет Znak.com.