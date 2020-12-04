Китайский художник-диссидент: Coca-Cola лоббирует использование рабского труда

Ряд крупных корпораций, среди которых Coca-Cola, Apple и Nike, попытались задавить в США законопроект, который предупреждает о недопустимости использования принудительного труда уйгуров, которые находятся в китайских «лагерях перевоспитания». Об этом пишет CNBC.

Компании выступали за смягчение требований, которые запрещают использовать сырье из регионов, где китайские власти якобы «перевоспитывают» местных мусульман, фактически заставляя их работать на производстве.

На это отреагировал китайский художник-диссидент, который известен под псевдонимом Badiucao. Он опубликовал в своем твиттере карикатуры, которые имитируют известные бренды, используя тему репрессированных мусульман в Китае.

Также Badiucao раскритиковал компании Zara и Muji USA за использование хлопка, собираемого уйгурами.

О том, что в Китае массово преследуются религиозные меньшинства, рассказывали эксперты Международного консорциума журналистов-расследователей. Власти КНР продолжают настаивать, что речь идет о добровольной работе по программе профессиональной переподготовки.

Официальная позиция Пекина: таким образом в стране ведется борьба с терроризмом, но все обвинения в дискриминации и использовании рабского труда власти называют сфабрикованными.