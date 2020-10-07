Британия может бойкотировать Олимпиаду из-за концлагерей в Китае

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна может проигнорировать зимнюю Олимпиаду в Китае, передает The Telegraph.

Глава ведомства пояснил, что королевство решительно осуждает существование в азиатской стране «лагерей перевоспитания», куда отправляют «политически неверных граждан», преимущественно мусульман, в частности, уйгуров.

Рааб настаивает, что нарушения прав человека в стране очевидны, но Пекин продолжает отрицать репрессивный характер «лагерей», функционирующих на территории страны.

Предполагается, что в КНР в заключении находятся порядка миллиона уйгурских мусульман.