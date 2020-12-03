Минюст хочет нарекать иноагентами коммерческие фирмы и не только из-за финансирования

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко предложил начать привлекать по закону об иностранных агентов не только некоммерческие организации (НКО), но и коммерческие предприятия. Причем наличие иностранного финансирования как главный критерий отбора в «иноагенты» чиновник также поставил под вопрос — в будущем он надеется расширить этот параметр.

«Мы сейчас говорим только о некоммерческих организациях. В законе FARA [закон США об «иностранных агентах»] — любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой — это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», — приводит слова Свириденко «Интерфакс».

По его мнению, критерии оценки является ли организация «иноагентом» должны быть «намного глубже, гораздо сложнее», чем наличие финансирования из-за рубежа. Этот статус должны получать все компании, получающие различные блага и услуги от заграничных источников. Он однако добавляет, что развитая им концепция «вопрос будущего», впрочем, не уточняя, насколько далекого будущего.