Тихановская подтвердила новые санкции после встречи с послами пяти стран

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество к «решительным действиям» по отношению к режиму Александра Лукашенко. Как поясняет пресс-служба политика, новые санкции планируется принять уже на этой неделе. Ранее журналист «Радио Свобода» сообщал, что этот процесс ускорило убийство силовиками протестующего Романа Бондаренко и санкции одобрят уже в четверг, 19 ноября.

Тихановская провела переговоры с послами Дании, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии, а также встретилась с представителями Северного совета — организации, созданной для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. В него входят Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия и другие страны.

В ходе встреч политик вновь призвала к введению экономических санкций против компаний, поддерживающих режим Лукашенко, к прекращению взаимодействий с госбанками Беларусьбанком и Белагропромбанком, а также к прекращению связанных с государством программ финансового развития. Рассматривался и вопрос введения ограничений на закупку продукции госкомпаний, включая нефтяную отрасль.

Как передает пресс-служба Тихановской, её собеседники намерены поддерживать жертв репрессий из Беларуси и разделяют стремление расследовать преступления режима в международном поле. В этой связи Тихановская пообещала интегрировать Республику в Международный уголовный суд.