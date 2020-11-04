Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием, хотя кто победил непонятно

Премьер-министр Словении Янез Янша стал первым (и пока единственным) политиком, которые решил поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента в самом их разгаре. При этом до сих пор остается совершенно неочевидно, кто победил, а многие считают, что ведет Джо Байден.

«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США», — написал в своем Twitter г-н Янша.

При этом о своей победе уже по несколько раз успели заявить как Трамп, так и Байден. Более того, Трамп пообещал дойти до Верховного суда сопаривая результаты, а Байден сказал, что будет там же добиваться честного подсчета голосов.

По сути большая часть штатов уже определились со своим кандидатом, однако избирательная система в США крайне децентрализована и фактически состоит из множества разных несвязанных друг с другом аналогов российских избиркомов, котиорые в разных штатах голосуют и считают голоса по разным законам. Пока неясны резаультаты ключевых штатов: Пенсельвании, Висконсина, Мичигана и Невады. При этом также результаты в некоторых других штатах могут измениться после подсчета итогов голосования по почте, где преимущественно будут поддерживать Байдена, так как Трамп выступал с резкой критикой такой формы волеизъявления.

Явного преимущества на настоящий момент нет ни у одного из кандидатов, они идут примерно вровень. Не исключается также, что итоги выборов может в результате подвести суд.