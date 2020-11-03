Кто лучше для России: Байден или Трамп? Мнение Сергея Алексашенко

До объявления имени нового президента США остались часы.

– Кто лучше для России – Байден или Трамп? Тут главное правильно расставить акценты: кого подразумевать под словом «Россия»? – рассуждает Сергей Алексашенко.

Если подразумевать президента Владимира Путина, то для него, конечно, лучше Трамп, – уверен экономист. – Потому что он заставляет американский политический класс тратить все силы на драку между собой. Соответственно, на борьбу с Россией, с Китаем остается и времени, и сил меньше.

Конечно, для Путина лучше Трамп, который не читает доклады разведки, а идя на встречу с Путиным, не читает брифинги своих дипломатов из госдепартамента или разговаривает с ним один на один и при этом никому не рассказывает, о чем они там говорили. Так государственная машина работать не может. Поэтому, конечно, для Путина Трамп лучше.

А для России, если это не Путин, выгоднее Байден, потому что при нем будет организованная американская бюрократия, с которой можно договариваться. Которая если что-то обещает, она это выполняет. В которой первое лицо объясняет свою позицию, не противореча тому, что говорят его подчиненные.