Гозман о выборах в США: Трамп сохраняет шансы. Но громить будут все и всех

Политик Леонид Гозман назвал историческими нынешние выборы в США и спрогнозировал, что они кончатся «глубочайшим кризисом».

– В Америке сложилась абсолютно уникальная ситуация, – заявил Гозман Sobesednik.ru. – Ее уникальность в том, что впервые разошлись юридическая и психологическая легитимность. Конечно, и раньше объявленные цифры могли вызывать недовольство, как это было на выборах 2016 года, например, но они не ставились под сомнение. Человек, который побеждал, был законным президентом США. Даже самые жесткие противники Трампа говорили, что он такой-сякой, но он прошел все процедуры, и он президент США.

Сейчас люди впервые готовы не признать результаты выборов. Это идет с самого верха. Трамп сказал, что все выборы по почте – это фальсификация, хотя в США столько лет есть штаты, которые выбирают по почте – и ничего. Трамп уже сказал, что он может объявить о своей победе по результатам голосования 3 ноября.

Там в чем фишка: 91 миллион избирателей Соединенных Штатов уже проголосовали досрочно – это порядка 40%. Их голоса будут учтены позже. А сначала будут посчитаны голоса тех, кто придет на избирательные участки 3 ноября. Но есть данные, и очень надежные, что среди голосующих досрочно значительно больший процент противников Трампа и сторонников Байдена, чем в целом по стране. То есть реальное сегодняшнее голосование будет более благоприятным для Трампа, чем когда посчитают все цифры, добавив 91 миллион, который уже проголосовал.

Трамп уже заявил, что он будет ориентироваться на голосование 3 ноября и готов объявить себя президентом. Но это полбеды. Хуже, что на Манхэттене, да и в других городах, ждут противостояния. В дорогих магазинах и ресторанах люди фанерой закрывают стекла. Народ ожидает погромов. Громить будут все и всех. Есть очень радикальная группа за Байдена — Black lives matter, которая уже послужила триггером погромов. За Трампа готовы выйти rednecks («красношеие». – Ред.) – это такие радикально-патриотические, да еще и вооруженные люди. И это очень опасно.

Америка была одной из стран, где конфликты решались законным путем. Все в Америке верили в надежность их процедур. А сейчас эта вера подорвана. В этом смысле сейчас — исторические выборы. Это голосование не только за Трампа или Байдена, но и проверка на прочность американской демократической системы, и в результатах заинтересован весь мир, в том числе и мы.

Байден опережает Трампа больше, чем его опережала Клинтон в 2016 году по общенациональному голосованию. Но в США очень сложная система избрания — через выборщиков, и поэтому там важны штаты. Особенно — так называемые колеблющиеся штаты. Поэтому Трамп пока сохраняет шансы на победу.

Но дело даже не в том, кто победит. А в том, что люди в Америке — рядовые граждане — могут не признать результаты выборов, они могут считать избранного президента нелигитимным. В Америке, в отличие от нас, раньше такого не было: в голосование там всегда верили. Могли говорить, что большинство граждан – идиоты, не знают, за кого голосуют, но результаты выборов никто не подвергал сомнению.

Американские выборы могут закончиться более или менее спокойно только в одном случае – если разрыв будет слишком большим. Но это маловероятно. Скорее всего, результаты Трампа и Байдена пойдут ноздря в ноздрю. Поэтому США ждет глубочайший кризис политической системы. И ни для кого это не пройдет бесследно. Поскольку говорят, что если в Америке чихают, то у всех потом грипп.