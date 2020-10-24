"Здоровье Путина – критический вопрос сейчас": Делягин рассказал, почему ускорился поиск преемника

Многие российские политологи и обозреватели с начала осени неоднократно поднимали вопрос об ускоренном режиме работы российских властей по организации «транзита власти». В рамках дискуссии о так называемой «операции преемник» прежде было принято лишь перетасовывать колоду с именами самых разных претендентов на эту роль, периодически заменяя некоторых из них на тех, чьи политические позиции усилились. Обсуждались и механизмы, которыми Кремль может воспользоваться с целью реализации обозначенных планов.

Как бы там ни было, но сама структура и подробности процедуры передачи власти, оставались даже для самых проницательных экспертов секретом за семью замками, разгадать который окончательно не представлялось возможным. Впрочем, с тех пор ничего в этой дискуссии не изменилось, поменялся фактически весь ее формат. И теперь политологи все чаще говорят о том, что несмотря на неопределенность с выбором конкретного кандидата на пост преемника, процесс его поиска и выбора ускоряется.

Среди возможных причин наращивания темпов называют и готовящуюся реформу власти, и нестабильную обстановку у западных рубежей страны, и в целом глобальный кризис с целым набором неблагоприятных для российской экономики явлений, которые попутно отражаются на социальной сфере и провоцируют рост социальной напряженности. Позднее появилась и самая тревожная версия, которая касается состояния здоровья российского президента Владимира Путина и разговоров о том, что уже в 2021 году именно по этой причине глава государства может покинуть свой пост.

Первыми, кто запустил практически публичную дискуссию о здоровье президента России, стали политолог Валерий Соловей и бывший разведчик КГБ Юрий Швец. Однако постепенно на эту тему начали высказываться и другие эксперты. К примеру, известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин и вовсе назвал здоровье российского президента «критическим вопросом» в условиях предстоящего транзита власти и перераспределения властных полномочий в стране.

«Я думаю, разговоры о преемнике актуальны, потому что история с обнулением президентских сроков Владимира Путина была вызвана тем, что некоторые трудящиеся начали воспринимать Путина как "хромую утку". Чтобы их утихомирить и успокоить, был придуман механизм обнуления. Я думаю, что это тактический механизм, а не стратегический, и в перспективе власть будет переводиться в Госсовет. Идея совершенно здравая. Некоторые говорят, что это китайская модель, некоторые – что казахстанская. Оба суждения ошибочны. У нас будет некая коллективная модель управления в стиле раннего или позднего Брежнева. Президент в этой модели будет выполнять техническую функцию.

Когда мы сейчас говорим о преемнике: во-первых, это сейчас актуально, во-вторых – я не думаю, что власти будут ждать 2024 года. Об этом уже сейчас все задумываются и занимаются соответствующим планированием. Хотя, в 2021 году нас наверняка ждет цирк с выборами в Госдуму. Нужно понимать, что преемник – это не вся полнота власти. Преемник Путина будет техническим. Это не критический вопрос. Здоровье Владимира Путина – критический вопрос сейчас, тут уже все понятно. И поскольку на вопрос здоровья повлиять невозможно, все занимаются второстепенными и третьестепенными вопросами, а именно – поисками преемника Владимира Путина», – заявил Михаил Делягин.