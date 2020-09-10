Бывший сокурсник Путина Юрий Швец: у президента России очень серьезные проблемы со здоровьем

В последнее время вокруг персоны российского президента Владимира Путина ходят какие-то, мягко говоря, тревожные разговоры. Чего стоят неоднократные попытки экспертов сделать не самые позитивные выводы из линии поведения главы российского государства, выбранной Кремлем на период пандемии коронавируса. Политологи и специалисты из других отраслей стали массово обращать внимание публики на то, что куда более возрастные, чем Владимир Владимирович, западные лидеры не сократили количество своих публичных выступлений, в то время как российский президент практически весь этот период провел в каком-то закрытом бункере.

Кроме того, на этом фоне появились и куда более смелые по своим формулировкам версии. К примеру, не так давно Александр Чухлебов, и вовсе, заявил, что президент России находится под контролем некой могущественной и влиятельной группы лиц, которая старается полностью контролировать все действия Путина. Добавила тревожности и объявленная главой пресс-службы Кремля Дмитрием Песковым отмена традиционной прямой линии с президентом, чего прежде не случалось ни при каких обстоятельствах. Позднее решение отметить прямую линию прокомментировал политолог Валерий Соловей, давно известный благодаря своим инсайдам из высших эшелонов российской власти. По мнению профессора и доктора исторических наук, причиной этого решения могло стать неудовлетворительное состояние здоровья российского лидера. «Путин уже не может долго разговаривать в рамках таких мероприятий», — отметил накануне Валерий Дмитриевич.

Теперь же с похожим заявлением выступил и знакомый многим россиянам экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Владимира Путина по Институту Комитета Госбезопасности Юрий Швец, который подтвердил высказанные ранее опасения и отметил, что глава государства имеет серьезные проблемы со здоровьем. Причем Швец в данном случае ориентируется не на собственные домысли и догадки, а ссылается на информацию, которую он якобы получил от ближайшего окружения Путина.

«Я получил подтверждение из окружения российского президента о том, что у Владимира Путина очень серьезные проблемы со здоровьем. В результате он практически утратил хватку, утратил контроль над осуществлением важнейших функций государства [...]

Страной управляет силовой блок, и они намеренно пугают Запад, чтобы те не лезли в дела России: "мы тут все сошли с ума, не надо лезть к нам". Все это — предпосылки ползучего государственного переворота в стране», — предположил Юрий Швец.